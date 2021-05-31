منظمة أمريكية تشرح للأطفال أحداث غزة بشخصية بطل إسرائيلي خارق

قامت منظمة "ستاند ويذ آس" الأمريكية الموالية لليمين الإسرائيلي، بنشر صورة عبر حسابها الرسمي "تويتر" لشخصية بطل خارق يرتدي بذلة تحمل الرموز الوطنية لإسرائيل، وعلى صدره نجمة داود.

وأرفقت المنظمة الصورة بلقب "القبة الحديدية"، ترويجا للن التي للظام الصاروخي الذي يدافع عن إسرائيل ويحميها، وفقا لما نقله موقع "أر تي".

وتزامن نشر هذه الشخصية مع أحداث غزة والاشتباكات التي حدثت بين الفلسطينيين والإسرائيليين هذا الشهر، وذلك كطريقة اتبعتها المنظمة لتشرح للأطفال الأمريكيين في إسرائيل ما حدث وبأن إسرائيل تمثل الرجل الطيب وهو ما شكلته في صورة شخصية رجل طائر رياضي يرتدي ملابس بيضاء وزرقاء (سباندكس)، وتتوسط صدره نجمة داود وبابتسامة مبطنة على وجهه.

وأرفقت المنظمة الصورة بتعليق " بطل خارق إسائيلي جديد... الحامي والمدافع عن إسرائيل... نحن نحبها!".

نسبت هذه الشخصية إلى الممثلة والمغنية ومؤلفة الأغاني الإسرائيلية، ساراي جيفاتي، وقالت:

"إن هذا العمل الفني قام به الفنان المشهور بتصويره الفكاهي لحياته الزوجية عن طريق الرسوم الكاريكاتيرية، يهودا ديفير".

وأخذت جيفاتي فكرة "القبة الحديدية" لتشرح للأطفال ما كان يحدث خلال هذا الشهر من مواجهات عنيفة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأخبرت الأطفال أن دويّ الانفجار الذي كان يصدر من اعتراض الصواريخ بين الطرفين هو صوت البطل الخارق الإسرائيلي الذي يحطم المقذوفات.

وتتخذ منظمة "ستاند ويذ آس" الأمريكية الموالية لليمين الإسرائيلي، من لوس أنجلوس مقرا لها ولديها نحو 18 فرعا في الولايات المتحدة الأمريكية ومكاتب في إسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة.