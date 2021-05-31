الرئاسة التركية: أردوغان يزور أذربيجان يوم 14 يونيو

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى أذربيجان في الفترة الممتدة ما بين 14 و16 يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت إدارة الرئيس التركي، في رسالة إلى وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "سيزور رئيسنا بلجيكا يومي 13 و14 يونيو وأذربيجان يومي 14 و16 يونيو".

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة ريا نوفوستي إن أردوغان سيزور باكو في 15 يونيو، ومن المتوقع أن يزور مدينة شوشا في قره باغ في اليوم التالي.

وبحسبه، خلال زيارة الرئيس التركي إلى شوشا، من المتوقع أن يشارك في حفل وضع أساس لتشييد مدرسة في المدينة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، يوم السبت الماضي، أن باكو وأنقرة أجريتا تدريبات عسكرية في أذربيجان، وذلك في إطار عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة.

Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə taktiki təlim keçirilibhttps://t.co/ms1B5SHmnN ____ Проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащихhttps://t.co/B0QDJ2fjq0 ____ pic.twitter.com/29H7nwg2Gp — Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) May 22, 2021

وأصدرت الدفاع الأذربيجانية بيانا رسميا قالت فيه: "وفقا لخطة العمل المشتركة لعام 2021، أجريت تدريبات تكتيكية بمشاركة عسكريين أذربيجانيين وأتراك".

وأضاف البيان: "كان الهدف الرئيسي من التدريبات التي أجريت هو تحسين التفاعل وزيادة الفعالية القتالية لجيوش البلدين، وتطوير مهارات صنع القرار العسكري، والمبادرة والقدرات الإدارية بين القادة من الوحدات المختلفة".

وتابع البيان: "أثناء التدريبات كانت مجموعات خاصة تعمل على حل مهام الاختراق السري وتنظيم كمين في عمق العدو وتم الاستيلاء على مركز القيادة العسكرية".