إيران تؤكد التزامها بهذا الأمر في حال رفع العقوبات الأمريكية

أكد وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، تعاون بلاده دوليا في مجال الإنتاج النفطي بمجرد قيام واشنطن برفع العقوبات عن طهران.

وأوضح زنغنه، في تصريحات خلال توقيع مذكرات تفاهم خاصة مع شركة إيرانية متخصصة بدراسات حقل آزاديغان النفطي ونقلها الإعلام الرسمي: "يجب أن نزيد قدرة إيران على إنتاج النفط وأن نفعل ذلك بسرعة لأن المنافسة الدولية ستفوقنا".

وتابع أنه حال رفع العقوبات المفروضة على إيران "من السهل تحقيق إنتاج نفط خام بمقدار 6.5 مليون برميل في اليوم".

وأوضح أن مسألة زيادة إنتاج النفط تعزز الأمن الإيراني ونفوذ البلاد السياسي "حيث لا يعتبر النفط مجرد قوة اقتصادية بل سياسية أيضا".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت في وقت سابق عن المتحدثة باسم هيئة الموازنة العامة الإيرانية، موجكان خانلو قولها، إن طهران قررت بيع 2.3 مليون برميل نفط يوميا خلال العام المقبل وفقا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي بدأت في آذار/مارس الماضي.

وبحسب تقديرات محللين، نقلتها وكالة رويترز، فإن التوقعات تشير إلى أنه حال رفع العقوبات عن إيران فإن إنتاج البلاد من النفط سوف يصل إلى المعدل السابق قبل فرض العقوبات في غضون أشهر، أي بمعدل 3.8 مليون برميل يوميا.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات تستهدف قطاع النفط في إيران؛ وتم وضع كيانات وأفراد على قائمة العقوبات، من أبرزهم وزير النفط؛ وذلك بدعوى تقديم الدعم للحرس الثوري الإيراني.