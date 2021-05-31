وزير الخارجية التركي: نرغب في استمرار الحوار مع اليونان دون شروط مسبقة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن لدى أنقرة رغبة في تطوير العلاقات مع اليونان وإبقاء طرق الحوار مفتوحة دون شروط مسبقة.

وأوضح تشاووش أوغلو، أنه من المنتظر عقد قمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشهر المقبل.

وأشار تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أثينا مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، إلى أن تركيا لديها "الإرادة والعزم على تطوير العلاقات مع اليونان... وتدعم أن تكون هناك علاقات مشتركة وأن تبقى طرق الحوار قائمة مع اليونان دون شروط مسبقة".

كما أوضح أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس التركي أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس على هامش قمة الناتو المقبلة في يونيو المقبل.

ورأت وسائل الإعلام اليونانية في زيارة تشاووش أوغلو إلى تراقيا، محاولة لتلطيف الأجواء بعد صدامه مع نظيره اليوناني، خلال زيارته إلى أنقرة في منتصف أبريل الماضي.