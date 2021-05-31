لتعزيز دورها... "الصحة العالمية" توافق على دراسة إصلاحات رئيسية وكبيرة

وافقت منظمة الصحة العالمية، التي تكافح من أجل تنسيق الاستجابة العالمية لوباء فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، على دراسة توصيات إصلاحات طموحة قدمها خبراء مستقلون لتعزيز دورها.

كما سيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددهم 194 يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن بدء مفاوضات حول معاهدة دولية تهدف إلى تعزيز الدفاعات ضد أي جائحة في المستقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ، مايك رايان، أمام الاجتماع الوزاري السنوي: "نرحب حقا بالتوصيات وأيضا قرار تحويل ذلك إلى اتفاق دولي أو معاهدة إطارية حول الجاهزية والتصدي للجوائح".

وبموجب القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي، وتم تبنيه بالإجماع، يتعين على الدول الأعضاء أن تتصدر عملية تنفيذ الإصلاحات، التي تأتي بعد انتقادات لأسلوب التصدي العالمي للأزمة.

وأفاد الخبراء، الذين وجدوا إخفاقات جوهرية في الاستجابة العالمية لفيروس كورونا في أوائل عام 2020، إنه ينبغي منح منظمة الصحة العالمية القدرة على إرسال المحققين بسرعة لتعقب تفشي الأمراض الجديدة ونشر نتائجهم الكاملة دون تأخير.

وبحسب إحصاء أعدته وكالة "رويترز" للأرقام الوطنية الرسمية، فقد أصاب فيروس "كورونا" المستجد أكثر من 170 مليون شخص، وأودى بحياة ما يقرب من 3.7 مليون.