"أوروس" تبدأ بيع منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022

أعلنت شركة "أوروس" الروسية، أنها ستبدأ بيع منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020.

وقال المدير العام للشركة، عادل شيرينوف، بأن حوالي 70 في المئة من سيارات "أوروس" سيتم تصديرها، وعلى المدى الطويل يمكن أن تصل نسبة هذه السيارات المصدرة إلى 80 في المئة.

وتابع مضيفا "نحن بالتأكيد نركز أكثر على التصدير. نتوقع أن 70% من إجمالي المبيعات، سيكون على شكل صادرات. وأعتقد أنه بمرور الوقت سيصبح 80%، و30-20 % سيكون للسوق المحلي".

وبحسب شيرينوف، فإن السوق ذات الأولوية للتصدير هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم السوق الصينية فالأوروبية:

"المزيد من التطوير يجب أن يمر عبر آسيا، أعني السوق الصينية بشكل أساسي، وبعدها سننظر في السوق الأوروبية، وأمريكا الجنوبية، وما إلى ذلك".

مشروع "أوروس"

هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، والذي يتم صناعتها في روسية وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع يحمل اسم "كورتيج" بشراكة مع معهد البحوث العلمية للسيارات والمحركات "NAMI" وشركة "Tawazun" الإماراتية.