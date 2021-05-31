ستولتنبرغ: الناتو لن يدعو جورجيا وأوكرانيا لحضور قمته في 14 يونيو

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن الناتو لن يدعو جورجيا وأوكرانيا إلى قمته التي ستعقد في 14 حزيران / يونيو في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ ردا على أسئلة الصحفيين حول المدعوين إلى القمة: "الدول الأعضاء في الناتو فقط هي التي ستشارك في القمة، لأن الاجتماع سيكون قصيرًا. وربما في المرة القادمة سيتم تخصيص المزيد من الوقت لدعوة الشركاء".

وأضاف ستولتنبرغ : "سيتخذ قادة دول الحلف قرارات خلال القمة بشأن قضايا مثل الأعمال العدوانية الروسية والهجمات الإلكترونية والتقنيات المدمرة الناشئة والتأثير الأمني ​​للتغير المناخي وصعود الصين".

يذكر أن آخر قمة جمعت خلال اجتماعاتها رؤساء حكومات ودول الناتو عُقدت عام 2018 في بروكسل.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى عقد 28 قمة منذ تأسيس الحلف.