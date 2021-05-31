أوغلو: لن نقبل مقترحات دول أخرى للتخلي عن استخدام منظومة "إس-400"

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه لا يمكن لبلاده قبول مقترحات دول أخرى التخلي عن استخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين في أثينا، "ستكون "إس-400" تحت سيطرتنا بنسبة 100٪. أرسلنا العديد من الفنيين للتدريب. لن يكون هناك جيش روسي في تركيا".

وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، إن واشنطن عرضت على أنقرة بديلا لأنظمة "إس-400" المشتراة من الاتحاد الروسي، وتعلم تركيا الخطوات التي ينبغي عليها اتخاذها.

وقال أوغلو، في لقاء خاص على قناة "أن تي في" التركية: "الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن منطومة "إس-400"عرضنا تنظيم لقاء يجمع خبراءنا والخبراء الأمريكيين، ولكن الجانب الأمريكي رفض هذا اللقاء. إنهم يعلمون أن إس – 400 لا يندمج في نظام الدفاع الجوي لحلف الناتو. ثم اقترحنا تشكيل مجموعة عمل لإيجاد حل لهذه المشكلة وننتظر ردا من الولايات المتحدة".

هذا وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، أن بلاده لا تزال تنتظر ردا من الولايات المتحدة على اقتراح إنشاء مجموعة عمل لحل الخلافات بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة وشراء أنظمة باتريوت الأمريكية في المقابل، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلاتها "F-35" إلى تركيا، وكذلك بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ورفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".

وبدأ وزير الخارجية التركي زيارة إلى اليونان، الأحد، بدعوة من نظيره اليوناني، في خطوة تهدف لتصحيح مسار العلاقات بين البلدين الجارين.

وتختلف أنقرة وأثينا حول عدة ملفات، على رأسها التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، وملف المهاجرين الذين ينطلقون من تركيا نحو اليونان، الأمر الذي تصاعدت حدته خلال العامين الماضيين.