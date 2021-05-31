ارتفاع متواصل لأسعار النفط العالمية وتوقعات بنموها في نهاية مايو بنسبة 4 - 5 %

موسكو - سبوتنيك. وأفادت بيانات التداول، أنه بحلول الساعة 18:49 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لخليط نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 0.96%، إلى 69.38 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز/يوليو لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 67.25 دولارًا للبرميل.

هذا وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.3 في المئة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6 في المئة خلال أيار/مايو. وارتفعت أسعار المواد الخام على خلفية تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب وسط تخفيف قيود الحجر الصحي في عدد من الدول، فضلاً عن التوقعات ببدء موسم السفر في الولايات المتحدة.

ويواصل المستثمرون المفاوضات حول رفع العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي كضمان لعدم حصول طهران على أسلحة نووية؛ إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده في وقت سابق من اليوم الإثنين، إحراز تقدم في المفاوضات .