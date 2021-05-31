اكتشاف مقبرة جماعية جديدة جنوبي العاصمة سراييفو

عثرت السلطات في البوسنة والهرسك، الاثنين، على مقبرة جماعية في منطقة تابعة لمدينة كالينوفيك، جنوبي العاصمة سراييفو.

وقال "معهد مفقودي البوسنة والهرسك"، في بيان، إن المقبرة الجماعية تضم رفات 3 أشخاص على الأقل، يعتقد أنها تعود لمدنيين قتلوا خلال الحرب، التي امتدت بين عامي 1992 – 1995، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح البيان أن أعمال الحفر والتنقيب متواصلة في المنطقة، بمشاركة مسؤولين من النيابة العامة ووكالة البحث والحماية في البوسنة والهرسك.

ووفقا للمعهد فقدعثرت سلطات البلاد منذ نهاية "حرب البوسنة"، على أكثر من 550 مقبرة جماعية.

وخلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، بين عامي 1992 و1995، ارتكبت القوات الصربية مجازر عدة ضد المسلمين، ما أسفر عن إبادة أكثر من 300 ألف شخص، وفقا للأمم المتحدة.

وفي عام 2016، قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي، التي أسستها منظمة الأمم المتحدة، بسجن الزعيم السابق لصرب البوسنة، رادوفان كاراديتش، مدة 40 عاماً.

وأدين كاراديتش، بجرائم عدة بينها، "ارتكاب إبادة جماعية" في سربرنيتسا في يوليو/تموز 1995، و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك قوانين الحرب".

وأشارت المحكمة إلى أن قوات صرب البوسنة مارست التطهير العرقي بحق المسلمين في المنطقة المذكورة، كما حملته مسؤولية أسر جنود الأمم المتحدة.

يذكر أن رادوفان كاراديتش كان زعيم الحزب الديمقراطي إبان انهيار يوغسلافيا سنة 1990، وأصبح رئيساً لجمهورية الصرب التي أنشئت في 1992، حيث خاض حرباً أهلية دموية ضد الكروات ومسلمي البوسنة من أجل الهيمنة السياسية على كل الأراضي.