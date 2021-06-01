الولايات المتحدة تبيع مليوني برميل نفط إيراني من ناقلة محتجزة لديها

أفادت وثائق قضائية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة قامت ببيع مليوني برميل نفط إيراني من ناقلة "أكيلياس" التي احتجزت قرب السواحل الإماراتية في فبراير/شباط الماضي.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن وثائق أنه، تمت مصادرة النفط على أساس القوانين الأمريكية، حيث اعتبرت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، حاول بيع النفط للصين.

وقد نقلت الحكومة الأمريكية الناقلة إلى هيوستن، تكساس، حيث قامت ببيع مليوني برميل من النفط منه بمائة مليون دولار، بحسب الوثائق.

احتجزت ناقلة "أكيلياس" قرب سواحل إمارة الفجيرة في شباط/فبراير الماضي.

وزعمت واشنطن أن النفط الخام الموجود على سفينة "أكيلياس" اليونانية تم تصديره سرا من قبل طهران لتجنب العقوبات التجارية الأمريكية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية فبراير/شباط، زعمت من خلالها أن الحرس الثوري الإيراني يخفي مصدر النفط، وجعله يبدو كما لو كان من العراق.

وترسو "أكيلياس" المعروفة باسم "ناقلة النفط الخام الكبيرة جدا" على بعد نحو 100 كيلومتر قبالة ساحل تكساس بالقرب من هيوستن.

وأمرت وزارة العدل الأمريكية السفينة بالإبحار إلى الولايات المتحدة، قبل أن يخلف بايدن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.