صحيفة: خلاف دبلوماسي بين إسبانيا ودولة عربية قد يؤدي لأزمة مهاجرين جديدة

كشفت صحيفة بريطانية، في تقرير صادر عنها، أن الخلاف الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب قد يؤدي لأزمة المهاجرين المقبلة في أوروبا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير بعنوان "الخلاف الدبلوماسي الذي قد يؤدّي إلى أزمة المهاجرين المقبلة في ​أوروبا​"، إلى أن "مئات الأطفال يختبئون في مقبرة قديمة أو سجن مهجور أو في تلال سبتة، لتجنب إعادتهم إلى ​المغرب​"، مبينة أن "هؤلاء هم آخر الأطفال الذين تدفقوا عبر السياج الأمني ​​من الأسلاك الشائكة إلى الجيب الخاضع لسيادة أسبانيا، في ​شمال إفريقيا​ قبل أسبوعين".

وذكرت الصحيفة أن "المغرب يتهم بالسماح لنحو 8 آلاف شخص بالدخول إلى سبتة، بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي وصل إلى ذروته يوم الثلاثاء، عندما تأكد أنه من المقرر أن يدلي زعيم زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بشهادة عبر مكالمة فيديو أمام محكمة إسبانية. ويتهم غالي بارتكاب سلسلة من الجرائم، بما في ذلك التعذيب والإبادة الجماعية والقتل و​الإرهاب​ والإخفاء. وينفي غالي ارتكاب أي مخالفات".

وركزت الصحيفة على أنه "بدافع الغضب من سماح إسبانيا بدخول أراضيها، سمح حرس الحدود المغاربة للأطفال، الذين قيل لبعضهم يمكنهم الحصول على فرصة لمشاهدة لاعبي كرة القدم، بالمرور عبر الحدود".