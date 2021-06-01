العثور على بقايا أقدم كاتدرائية في إسرائيل

كشف علماء الآثار في إسرائيل عن أقدم كاتدرائية في البلاد، وقدر الخبراء أن عمرها يناهز 2000 سنة.

وبحسب مكتب علماء الآثار تم اكتشاف هذا المعلم التاريخي خلال الحفريات الأثرية في حديقة مدينة عسقلان الوطنية.

وأشار المكتب في تقديراته أن كاتدرائية عسقلان كانت عبارة عن مبنى كبير مقسم إلى ثلاثة أجزاء، بما في ذلك قاعة مركزية وأخرى جانبية. زينت بأعمدة من الرخام. وكانت تحتوي على سقف يبلغ ارتفاعه حوالي 13 مترا، بالإضافة إلى ذلك أشار العلماء إلى أن أرضية وجدران المكان كانت من الرخام الحجري.

وبنيت الكاتدرائية خلال العهد الروماني وكانت مقرا لمجلس المدينة. كما أنها كانت مقصدا للمواطنين تقام فيه الحفلات والتجمعات الجماهيرية.

وأشار المكتب أن زلزالا مدمرا وقع عام 363 بعد الميلاد دمر هذا المعلم التاريخي الذي أصبح فيما بعد منطقة صناعية وصنع من ركامه مصانع ومعامل إنتاج مختلفة.

وخلص المكتب إلى أنه تم العثور على حوالي 200 قطعة عائدة للكاتدرائية أثناء الحفريات.