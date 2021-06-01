الجيش الأمريكي يستعد لتسليم أكبر قواعده العسكرية في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن القيادة العسكرية بصدد تسليم أكبر قاعدة عسكرية في البلاد إلى قوات الأمن الأفغانية.

ونشرت القناة الإخبارية الأفغانية الأولى على صفحتها في "تويتر" خبرا جاء فيه: "قاعدة باغرام الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، ستسلم لقوات الأمن الأفغانية".

Bagram Air Base, the largest US military base in Afghanistan, will be handed over to Afghan security forces, US military spokesman tells 1TV. pic.twitter.com/nFA7pcz7D2 — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) June 1, 2021

في سياق متصل، أكد الجيش الأفغاني أن القوات الأمريكية قامت بتسليم عدد من القواعد العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001 التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".