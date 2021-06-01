انكماش الاقتصاد السويسري بسبب إغلاق "كورونا"

أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد شهد انكماشا في الربع الأول من العام الجاري، بسبب تضرر الاستهلاك وقطاع الخدمات بشكل بالغ من الإغلاق الجزئي الثاني.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، في أول ثلاثة أشهر من العام، بعدما سجل نموا متواضعا في الربع السابق، حسبما نقلت "رويترز" عن الوزارة.

وشددت الحكومة السويسرية القيود في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وفي منتصف يناير/ كانون الثاني، في محاولة لاحتواء الزيادة في عدوى "كورونا"، على الرغم من أن الإغلاق كان أقل صرامة مما كان عليه في 2020.

وبدأت السلطات في تخفيف قيود وباء "كورونا" في أوائل مارس/ آذار الماضي، بالسماح للمحال والمتاحف وحدائق الحيوان بإعادة فتح أبوابها، بينما سمح للمطاعم والمقاهي باستضافة الزبائن في أماكن مفتوحة في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

كما شهدت خدمات الطعام وصناعة الفنادق تراجعا في الربع الأول، فيما تراجع الاستهلاك بشكل حاد، بحسب أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.

إلا أن الصناعة شهدت نموا كبيرا الأمر الذي حال دون وقوع تراجع بالغ في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الأمانة في بيان: "لم يكن هناك تكرارا للركود الاقتصادي الذي وقع في ربيع 2020".