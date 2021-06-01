تركيا: العودة إلى الحياة الطبيعية ستكون في سبتمبر تزامنا مع اكتمال خطة التطعيم

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، اليوم الثلاثاء، أن خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية ستبدأ في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل؛ وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة المقررة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

وقال قوجا للصحفيين، عقب انتهاء اجتماع الحكومة "نرغب بالعودة للحياة الطبيعية في سبتمبر/ أيلول القادم؛ وفتح المدارس والجامعات، بعد تنفيذ الخطة المقررة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا".

وأضاف قوجا "يمكن لأولئك الذين تلقوا اللقاح التخلي عن ارتداء الكمامات، بعد أن نحقق المناعة الجماعية ضد كورونا. ونتوقع حدوث ذلك في فصل الصيف، حال نجحنا بتنفيذ برنامج تقويم التطعيم بلقاح كورونا، وبالتالي ستعود تركيا الى الحياة الطبيعية".

وأشار قوجا إلى أن أهمية تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا؛ لافتاً إلى أن هذه المناعة تتحقق بعد تطعيم 60 بالمئة من السكان.

وأوضح الوزير بأن وزارة الصحة تخطط لتنفيذ برنامج التطعيم بشكل مكثف، في أشهر حزيران/ يونيو وتموز/يوليو وآب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من العام الجاري.

وبدأت تركيا خطة تدريجية للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد إغلاقات استمرت لعدة أشهر؛ شملت المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح، وفرض حظر كلي نهاية الأسبوع وجزئي يوميا.

وانطلقت حملة تطعيم السكان، مطلع العام الجاري؛ وتعكف تركيا على تطعيم المواطنين من عمر 20 عاماً، في فترة الصيف، كما أعلنت سابقا.

يبلغ عدد الذين تلقوا لقاح كورونا في تركيا 28 مليون و761 ألف و908؛ بحسب وزارة الصحة.