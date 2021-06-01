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    وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020

    إيران تحذر "الجالسين في بيوت الزجاج" من التعرض لقطعاتها البحرية في المياه الدولية

    © Sputnik . Marco Teruggi
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    حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، من التعرض للقطع البحرية الايرانية في المياه الدولية، مؤكدا أن الوجود في تلك المياه حق مشروع لبلاده وفقا للقوانين الدولية.

    جاء ذلك ردا على سؤال حول خبر أفاد بأن سفينتين حربيتين إيرانيتين اتجهتا إلى فنزويلا والتهديد الذي وجهته الولايات المتحدة بهذا الصدد، وفقا لوكالة "فارس".

    وقال زادة إنه "ليس بإمكان أي دولة التعرض لهذا الحق. إننا نحذر أيا كان من ارتكاب خطأ في الحسابات، وعلى أولئك الجالسين في بيوت من زجاج أن يكونوا على حذر".

    جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / Donald Holbert/U.S. Navy
    صحيفة أمريكية تكشف عن ضربات إسرائيل ضد إيران في المياه الدولية

    وكانت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" ذكرت، أن "​إسرائيل​ استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى ​سوريا​ كانت معظمها تنقل نفطا ​إيران​يا، خوفا من أن تمول أرباح ​النفط​ التطرف في ​الشرق الأوسط​ داخل جبهة جديدة للصراع بين إسرائيل وإيران"، على حد قولها.

    ولفتت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إلى أنه "منذ أواخر عام 2019، استخدمت إسرائيل أسلحة بما في ذلك ألغاما بحرية، لضرب ​السفن الإيرانية​ أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية أثناء توجهها نحو سوريا في ​البحر الأحمر​ وفي مناطق أخرى من المنطقة"، مضيفة أنه "في وقت واصلت إيران تجارة النفط مع سوريا، وشحن ملايين البراميل في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد إيران والعقوبات الدولية ضد سوريا".

    كما أكدت الصحيفة أن "بعض الهجمات البحرية استهدفت أيضا جهود إيران لنقل شحنات أخرى، من بينها أسلحة عبر المنطقة".

    وأشارت الصحيفة إلى أنه "لم يسبق الكشف عن الهجمات على ناقلات نفط إيرانية، إلا لأن بعض المسؤولين الإيرانيين أبلغوا عن بعضها في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون في تورط إسرائيلي".

    انظر أيضا:

    وكالة: فنزويلا تمد إيران بوقود الطائرات مقابل البنزين
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