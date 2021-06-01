زيلينسكي يشتكي من عدم وجود دعم عسكري من ألمانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية، إنه كان من الممكن أن تقدم ألمانيا دعمًا عسكريًا لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي "لم تقدم لنا ألمانيا أي مساعدة عسكرية، لكن كان بإمكانها أن تفعل ذلك".

في الوقت نفسه، أشار الرئيس إلى أنه ممتن للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على كل ما فعلته من أجل أوكرانيا. قال: "بالطبع، كنت آمل أن تفعل المزيد، لا سيما في إطار شكل نورماندي".

إن ما يسمى بـ "شكل نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا موجود منذ يونيو 2014. خلال الاحتفال بالذكرى السبعين لانزال قوات الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا لأول مرة تسوية النزاع في دونباس. وعقدت القمة الأخيرة في باريس في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

في وقت سابق، أيد روبرت هابك، رئيس حزب "الخضر" الألماني فكرة توريد أسلحة لأوكرانيا "للدفاع عن نفسها" على حد تعبيره. ثم أعلن مجلس الوزراء الألماني أنهم لن يصدروا تصاريح لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا ويعتزمون الالتزام بهذه السياسة.