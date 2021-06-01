مستشار ترامب السابق يلمح لضرورة انقلاب عسكري في أمريكا مثل ميانمار... فيديو

اعتبر مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تشهد انقلابا مثل ميانمار، حيث أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.

وبحسب ما ذكره موقع "بزنس إنسايدر"، فإن مايكل فلين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، أخبر حشدا من الصحفيين أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بانقلاب مثل انقلاب ميانمار.

ونشر الموقع مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع "تويتر"، سأل فيه أحد الحضور فلين: "أريد أن أعرف لماذا لا يمكن أن يحدث ما حدث في ميانمار هنا"، تبعه رد لفلين وسط هتاف الحشود المجتمعة: "لا يوجد سبب. أعني، يجب أن يحدث هنا".

Here is the video of former national security advisor Michael Flynn saying that he thinks a coup like the coup in Myanmar should happen in the US. pic.twitter.com/7mGYjfXg18 — Mamie 😌 (@MC_Hyperbole) May 30, 2021

​وشهدت ميانمار احتجاجات كبيرة بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد واعتقل القادة المدنيين، بمن فيهم الرئيس فين مينت ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) أونغ سان سو تشي.

وشدّد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020 والتي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.

وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها، بعد ذلك في الـتاسع من نيسان/ أبريل الماضي، اقترح المسؤول العسكري، الجنرال زو مين تونغ، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين.