رغم الجائحة... صادرات إسرائيل الدفاعية ترتفع لـ 8.3 مليار دولار في 2020

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن صادراتها الدفاعية حققت 8.3 مليار دولار العام الماضي على الرغم من التحديات التي فرضها وباء كورونا المستجد.

جاء هذا في بيان صادر عن وحدة الصادرات العسكرية في الوزارة بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال البيان إن قيمة الصادرات ارتفعت 15% العام الماضي، مقارنة بعام 2019 الذي حققت فيه الصادرات الدفاعية 7.2 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن قيمة الصادرات الدفاعية في 2020، شهدت ثاني أكبر زيادة بعد عام 2017 الذي بلغت قيمة الصادرات الدفاعية فيه 9.3 مليار دولار.

وقال يائير كولاس، رئيس قسم الصادرات الدفاعية في الوزارة إن: "الزيادة في الصادرات الدفاعية في ذروة الوباء العالمي تعد إنجازا هاما"، موضحا أن إسرائيل بقيت ضمن أكبر 10 دول مصدرة للمنتجات الدفاعية في العالم.

من جانبه، قال وزير الدفاع بيني غانتس: "إسرائيل لديها أسواق جديدة وفرص كبيرة للتطوير ستسهم في ضخ مليارات في الاقتصاد المحلي، وتتيح فرص عمل جديدة وتسهم في تعزيز أمن إسرائيل".

وكانت أكبر سوق للمنتجات الدفاعية الإسرائيلية هي منطقة آسيا والمحيط الهادي، بحصة بلغت 44 بالمئة من المبيعات. وجاءت بعدها أوروبا بنسبة 30 بالمئة ثم أمريكا الشمالية، بنسبة 20 بالمئة ثم أفريقيا بنسبة أربعة بالمئة وأمريكا اللاتينية بنسبة اثنين بالمئة.

وقالت الوزارة إن المنتجات الرئيسية كانت الرادارات والإلكترونيات والذخائر والعتاد.