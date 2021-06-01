أفغانستان... قتلى في هجوم بسيارة مفخخة نفذته طالبان ضد مركز شرطة

استهدفت حركة طالبان المتشددة، اليوم الثلاثاء، مركزا للشرطة في ولاية بغلان شمالي أفغانستان، أسفر عن سقوط قتلى من قوات الأمن.

كابول - سبوتنيك. وأوضح مصدر أمني من شرطة الولاية لوكالة "سبوتنيك"، إن الهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل 4 من قوات الأمن وإصابة 11 آخرين.

من جانبها أعلنت حركة طالبان في بيان، أنها نفذت الهجوم ضد مركز الشرطة، موضحة أنه أسفر عن مقتل 41 من القوات الأمنية بجانب تدمير مركبات عسكرية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إن موسكو تدعو حركة "طالبان" والسلطات الأفغانية إلى إنهاء العنف في البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقالت زاخاروفا في بيان: "نلاحظ تنامي النشاط العسكري في البلاد، بما في ذلك من جانب سلطات جمهورية أفغانستان الإسلامية، التي تصرح بانتظام عن عشرات القتلى من مقاتلي المعارضة المسلحة. وندعو كابول وحركة طالبان إلى إنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، لآنه يعيق تحقيق المصالحة الوطنية ويخلق أرضية خصبة لنشاط تنظيم "داعش" [ الإرهابي المحظور في روسيا] والجماعات الإرهابية الأخرى".

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.

كما يأتي تصعيد الاشتباكات بين طالبان والحكومة الأفغانية في ظل بدء الإدارة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سحب قواتها من أفغانستان، وتأكيد إدارة الرئيس أشرف غني على قدرة القوات المسلحة الوطنية التعامل مع التحديات الأمنية.