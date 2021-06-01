منظمة الصحة العالمية توافق على لقاح "سينوفاك" الصيني وتؤكد فاعليته

وافقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على لقاح "سينوفاك" الصيني للاستخدام الطارئ.

صرحت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر عنها اليوم، إن هذا القرار سيوفر للدول والمؤسسات المتخصصة التمويل، كما سيوفر الثقة لدى المجتمعات بضرورة أخذ وشراء اللقاحات.

ونوهت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا اللقاح يفي بمعايير السلامة والفاعلية بالإضافة إلى إمكانية تصنيعه بشكل دولي (في جميع دول العالم).

الجدير بالذكر، أن لقاح "سينوفاك" هو لقاح صيني من إنتاج شركة الأدوية الصينية المعروفة باسم "Sinovac" والتي تتخذ من مدينة بكين مقرا لها.

واشترت العديد من الدول العربية اللقاح الصيني، وتم تطعم المواطنين به، وكشفت تجارب لاحقة في إندونيسيا وتركيا أن اللقاح سجل فاعلية تتراوح بين 65% و91%، فيما أفرجت الشركة مؤخرا عن بيانات تكشف عن تراوح فاعلية اللقاح الذي تطلق عليه اسم "كورونا فاك" بين 51% و82%.

يتشكل اللقاح من جرعتين يفرق بينهما 21 يوما، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ثلاجة عادية ويقوم على تقنية "اللقاح المعطل"، وقد تم اعتماده في عدد من الدول حول العالم بعد اختبارات سريرية.

كيف يعمل اللقاح؟

التقنية التي تعتمدها "سينوفاك" في تطوير لقاحها تقليدية وشائعة، وتنطوي على دمج جزيئات الفيروس الفعلي أو المواد الجينية له مع مواد أخرى، لإدخال جزء خامل وغير ضار من الفيروس إلى الجسم.

جهاز المناعة البشري لديه القدرة على التعرف على قدرات الفيروس من خلال هذه النسخة الخاملة، وتصميم وسائل دفاعه الخاصة، بحيث يصبح جاهزا بشكل أفضل لمحاربة الفيروس الحي.