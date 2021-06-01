روسيا تحسم الجدل بشأن تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

حسم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الجدل المثار بشأن تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، إن

روسيا وأوكرانيا لديهما اتفاقية بشأن عبور الغاز إلى أوروبا، وستظل هذه الاتفاقية نافذة طوال فترة سريانها. وحتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، لا تنوي روسيا التخلي عن "الترانزيت" الأوكراني.

ورداً على سؤال حول رد فعل الرئيس بوتين، على التصريحات بشأن تخلي الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على "التيار الشمالي-2"، أجاب بيسكوف بأن "الرئيس بوتين ينطلق من أن حجم الغاز المصدر إلى أوروبا سيزداد و"الترانزيت" عبر أوكرانيا قد يكون مطلوبا".

وتابع "بوتين يؤكد في كل مرة أن هذه قضية اقتصادية وتجارية بحتة، ويجب أن تلبي متطلبات السوق. أما بالنسبة لأوكرانيا، بصفتها مالكة لمنظومة نقل الغاز، فيجب عليها ضمان الحالة الفنية الطبيعية للمنظومة".

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"؛ مطالبة الشركات المساهمة فيه بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن فرض عقوبات ضد بناء مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" في أوروبا، غير مجد في هذه المرحلة، كون المشروع على وشك الانتهاء.