رئيس الموساد الجديد: إيران تتقدم بصورة متواصلة نحو إنتاج أسلحة دمار شامل

قال رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي الجديد، ددي بارنيع، إن إيران تتقدم بصورة متواصلة نحو برنامج إنتاج أسلحة دمار شامل.

وأضاف بارنيع في كلمته لدى استلامه منصبه "تحدياتنا الأمنية كبيرة جدا وإيران على رأس القائمة، لأنها تعمل في هذه اللحظة بالذات، على تحقيق رؤيتها النووية، تحت غطاء الحماية الدولية وبرعاية الاتفاقية أو بدونها، بالأكاذيب والتستر".

وتابع بارنيع :"الواقع يلزمنا الاستعداد لخلق أفق جديد يناسب مختلف الأنظمة العالمية على المستويات العالمية، الإقليمية والتكنولوجية، قوة الموساد هي نفس قوة أولئك الذين يخدمونه".

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس جديد للموساد بدءا من الشهر المقبل، خلفا ليوسي كوهين الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.

وقال نتنياهو، في حفل لتكريم الرئيس السابق للجهاز، يوسي كوهين: "منحت اليوم جوائز لعمليات استثنائية وفريدة من نوعها نفذها الموساد، كما أعلنت تعيين السيد دافيد (ديدي) بارنيع رئيسا للجهاز خلفا للسيد يوسي كوهين"، مضيفا "مهمته العليا ستكون منع إيران من التزود بسلاح نووي".