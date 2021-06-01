بريطانيا تعلن لأول مرة عدم تسجيل أي وفيات بكورونا منذ بدء الوباء

كشفت بيانات الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد 19"، ممن ثبتت إصابتهم قبل 28 يوما، وذلك خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت بريطانيا باستمرار حالات وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ مارس/ آذار 2020، قبل أن تدخل البلاد في إغلاقها الأول بعد تفشي الوباء، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وتتعلق بيانات اليوم الثلاثاء بعدد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها بالفعل، وتأتي بعد عطلة وطنية يوم الاثنين، وهو عامل أدى في الماضي إلى تحريف البيانات.

بلغ إجمالي عدد الوفيات في بريطانيا بسبب الوباء 127782 وهو خامس أعلى معدل في العالم وفقا لبيانات جامعة جون هوبكنز.

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية، اليوم، تسجيل البلاد 3165 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مستقرة إلى حد كبير عند مستوى يوم أمس.

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته منظمة "أوبينيوم"، أن 60% من البريطانيين يؤمنون بصحة الادعاء القائل إنه في بداية الوباء، قلل رئيس الوزراء بوريس جونسون من خطورة فيروس كورونا.

ويعتقد 66% من المستطلعين أن مجلس الوزراء كان بالفعل يتبع استراتيجية "مناعة القطيع" في بداية الوباء، و60% يثقون في الادعاء بأن جونسون كان يؤمن بأن فيروس كورونا مجرد قصة مخيفة ووصفها بـ"إنفلونزا الخنازير الجديدة".