أردوغان يكشف سبب شراء صواريخ "إس 400" الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده كانت تحتاج منظومة دفاع جوي، مضيفا: "لهذا السبب اشترينا منظومة الدفاع الصاروخي "إس 400" من روسيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مباشر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الثلاثاء.

#مباشر | لقاء تلفزيوني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان https://t.co/GaCe0aUBpV — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 1, 2021

وقال أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيبحث خلال قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقبلة مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أسباب تدهور العلاقات بين البلدين، وجدد دفاعه عن شراء بلاده لمنظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي.

وعن الخلاف مع واشنطن حول شراء منظومة "إس 400" الروسية قال أردوغان إن تركيا اشترت "إس 400" من روسيا بسبب حاجتنا لمنظومة دفاع جوي، مضيفا: "يحق لتركيا حماية نفسها".

ما هي منظومة "إس 400" الروسية؟

تمتلك روسيا أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم يصل مداه إلى 400 كيلومترا وسرعة صواريخه نحو 15 ضعف سرعة الصوت (15 ماخ)، وهو ما يعادل خمسة آلاف متر في الثانية.

وتستطيع صواريخ "إس 400" إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها طائرات الشبح وطائرات الإنذار المبكر الأمريكية.

ويمكن لمنظومة الصواريخ الروسية التعامل مع عدة أهداف في آن واحد بأنواع مختلفة من الصواريخ يتراوح مداها من 40 إلى 400 كيلومترا، وتستطيع التعامل مع أهداف لا يتجاوز ارتفاع تحليقها 5 أمتار.