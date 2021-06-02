مسؤول أمريكي يكشف عن طلب عاجل تقدمه إسرائيل إلى الولايات المتحدة

كشف مسؤول أمريكي لوسائل إعلام محلية، يوم أمس الخميس، أن إسرائيل ستوجه طلبا رسميا للحصول على مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.

ونقل موقع "thehill" الأمريكي تصريحات السيناتور الجمهوري، ​ليندسي غراهام،​ الذي قال إن "​إسرائيل​ ستطلب رسميا يوم الخميس القادم مليار ​دولار​ من ​الولايات المتحدة​ كمساعدات​ عسكرية عاجلة لتجديد بطاريات القبة الحديدية".

ولفت غراهام إلى أنه سيتأكد في ​مجلس الشيوخ​ من حصول إسرائيل على ​المال​.

واعتبر غراهام، الذي يزور حاليا إسرائيل، أن المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل ستكون أفضل استثمار للشعب الأمريكي.

وبحسب الموقع يأتي هذا الطلب بعد أسبوعين فقط من موافقة إدارة الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ على بيع ​أسلحة​ بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل​.