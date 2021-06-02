وكالة: سفينة عسكرية إيرانية تغرق بعد اندلاع حريق على متنها

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن غرق سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيرانية بالقرب من ميناء جاسك.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن سفينة التدريب الإيرانية غرقت في ميناء جاسك، وذلك بعد محاولات فاشلة لإطفائها.

ناو خارک بزرگ ترین ناو لجستیکی ایران بود



با از دست رفتن خارک نداجا شناور

لجستیکی دیگری ندارد ،ناو بوشهر نصف توان خارک را هم ندارد و عملا بوشهر باقی می ماند برای کل نیروی دریایی ایران !#ناو_خارک pic.twitter.com/UIDvIWZCEi — امیر حسین افشار(به مرور بک میدم) (@a_afshar135) June 2, 2021

وبحسب الوكالة، استطاعت القيادة العسكرية تفريغ السفينة وغادر طاقمها بسلامة ولم يسفر الحادث عن أي إصابات في الأرواح.

ونقلت وكالة "فارس" عن البحرية الإيرانية قولها "اشتعلت النيران في سفينة تدريب تابعة للبحرية بالقرب من ميناء جاسك، والتي كانت في مهمة في المياه الدولية قبل أيام قليلة".

وأضافت البحرية الإيرانية: "بحضور فرق الإطفاء تم السيطرة على الحريق في السفينة، وأثناء مكافحة الحريق تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة ونقلهم إلى الشاطئ بسلام".

وتابعت: "التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحريق الذي اشتعل في السفينة".