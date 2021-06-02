اليونيسيف تقدم مساعدات إلى 63 ألف إثيوبي لاجئ في السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إنها تقدم الخدمات الصحية لنحو 63 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى شرق السودان منذ نوفمبر 2020.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، أن أكثر من 90% من سكان إقليم تيغراي الواقع في شمال إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن الانتهاكات ضد الأطفال في الإقليم، لاتزال مستمرة على الرغم من مرور 7 أشهر على بداية الصراع في الإقليم المتاخم للحدود السودانية.

“My daughters & I are thankful clean water is available & medical services are accessible” Lamam



UNICEF is providing health services for an estimated 63,000 Ethiopian #refugees arriving in East Sudan since November 2020.#Tigray #ChildrenOnTheMove pic.twitter.com/Pv1KlyIDNF — UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) June 1, 2021

وأعلن المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تومسون فيري، أن "ما مجموعه 5.2 مليون شخص، أي ما يعادل 91 في المائة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة بسبب الصراع"، مشيرا إلى أن المنظمة طالبت بضرورة تقديم 203 ملايين دولار لتوسيع نطاق استجابتها.

#Tigray



More than 90% of Tigray’s population in need of emergency food assistance due to the conflict, says @wfp. “Almost a quarter of all children who were screened were found to be malnourished”. pic.twitter.com/HzsAKgFXdm — UN Geneva (@UNGeneva) June 1, 2021

وقالت اليونيسيف في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إنه "لا يظهر حجم وخطورة انتهاكات حقوق الطفل التي تحدث في جميع أنحاء تيغراي أي علامة على التراجع، منذ ما يقرب من سبعة أشهر منذ اندلاع القتال في شمال إثيوبيا.

وأضافت "تم حتى الآن التعرف على أكثر من 6000 طفل منفصلين عن ذويهم وتسجيلهم للحصول على الحماية والمساعدة ونخشى أن يكون هناك المزيد من الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم في المناطق التي لا يمكننا الوصول إليها بسبب انعدام الأمن أو القيود المفروضة على الوصول التي تفرضها أطراف النزاع".

وبدأت الحملة العسكرية على إقليم تيغراي في مستهل نوفمبر الماضي، وتسببت في نزوح أكثر من 63 ألف إثيوبي إلى ولاية القضارف السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية، بسبب انتشار أعمال القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي من الجيش الإثيوبي الذي استعان بالجيش الإريتري لاجتياح إقليم تيغراي.

وفرضت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي عقوبات على إثيوبيا بسبب الجرائم التي ارتكبتها ضد سكان تيغراي، وقالت الخارجية الأمريكية في تقرير لها أن ما حدث في تيغراي هو تطهير عرقي.