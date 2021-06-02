صربيا تعلن موقفها من فرض عقوبات على روسيا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الصربية، إيفيكا داتشيتش، موقف بلاده من احتمال فرض عقوبات على روسيا.

وجاءت تصريحات داتشيتش، التي نقلتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، بعد اجتماع مع رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، وقال فيها: "أود أن أكرر أن صربيا لن تنضم أبدا إلى الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا".

وأضاف داتشيتش: "نحن ملتزمون بشدة بمواصلة تطوير العلاقات الأخوية".

وشكر داتشيتش روسيا على المساعدة التي تقدمها لصربيا في حماية سلامتها الإقليمية فيما يتعلق بشؤون كوسوفو.

وأشار داتشيتش إلى أن رحلته إلى روسيا هي أول زيارة خارجية له كرئيس للبرلمان الصربي، وهو سعيد للغاية لأن الفرصة أتيحت له لزيارة موسكو.