قتلى وجرحى في انفجارين استهدفا حافلتين في كابول... صور

أعلنت السلطات في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن انفجارين منفصلين استهدفا حافلتي نقل عام في العاصمة كابول مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة 10 أخرين.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين أمنيين في أفغانستان، قولهم إن الانفجارين وقعا مساء أمس الثلاثاء في الأنحاء الغربية من العاصمة حيث يعيش الكثير من أبناء الأقلية الشيعية في البلاد والتي استهدفتها في السابق جماعات منها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا).

سکوت بی شرمانه رهبران مردم و ارگان های امنیتی در مقابل نسل کشی خاموش که در جریان است.#KabulAttack pic.twitter.com/eCEocn35Cr — آصف یوسفی (@AseefYousufi1) June 1, 2021

وأوضح فردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول أن "الحافلتين كانتا تقلان ركابا عندما وقع الانفجاران وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 12 وإصابة 10 آخرين"، مضيفا أن الشرطة بدأت تحقيقا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.

Recent photos from social media of today attack in kabul #kabulattack pic.twitter.com/Wsvc3LUKCv — آصف یوسفی (@AseefYousufi1) June 1, 2021

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات من هذا النوع في الأسابيع الماضية مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن قرابة 1800 مدني أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال القتال بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان رغم مساعي إحلال السلام في أفغانستان.