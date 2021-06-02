المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: قد نتوقف عن العمل قريبا بسبب النقص الحاد في التمويل

أعلنت المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 إنها ستضطر للإغلاق بعد يوليو/ تموز إذا لم تتمكن من التغلب على النقص الحاد في التمويل.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان المحكمة الدولية وجاء فيه: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل".

وأضافت قائلة: "دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله.

وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى حزب الله وكانوا يحاكمون غيابيا.

كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004.

وقُتل الحريري في شباط/فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.