عراقجي يتوقع بحث تاريخ عودة جميع الأطراف للاتفاق النووي في اجتماع فيينا

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه من المتوقع مناقشة تاريخ عودة جميع أطراف الاتفاق النووي إلى الاتفاق، خلال اجتماع اليوم في فيينا.

طهران - سبوتنيك . وأكد عراقجي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، أنه "من المتوقع أن نبحث خلال اجتماع اليوم تاريخ عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي".

وأضاف: "جميع الأطراف مجمعة على حل الخلافات ولدى الجميع اعتقاد أن جميع المشكلات العالقة يمكن حلها، ولكن هناك جزئيات يجب بحثها وخاصة الأمور المرتبطة بالجانب الإيراني والذي يجب أن تتم مراعاتها بشكل دقيق".

وتابع كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا: "سنعود لعواصمنا للتشاور بعد هذه الدورة من الاجتماع وبعدها سنعود لفيينا لإكمال المحادثات".

وأعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: "ستستأنف اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة والمشتركة اجتماعها اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا". وتابع البيان أن المشاركين "سيتابعون مناقشاتهم في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، حل وتسوية القضايا الرئيسية العالقة مع أمريكا في مفاوضات فيينا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا من القضايا الفرعية ما زالت باقية.

وقال روحاني، خلال اجتماع الحكومة: "لقد تم حل وتسوية قضايانا الرئيسية مع الأمريكيين في فيينا وهنالك عدد من القضايا الفرعية ما زالت باقية، وإن كانت الإرادة مبنية على أن تقوم الحكومة بهذا العمل فإنني أقول بأن الحكومة قد أنجزت هذا العمل".

ونفت الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء، على لسان المتحدث باسمها، علي ربيعي، تعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع "السداسية الدولية"، مؤكدة أن "إيران تعتقد أن العراقيل التي تقف في سبيل ذلك الهدف معقدة لكنها لا تستعصي على الحل".