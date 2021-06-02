المفوضية الأوروبية تكشف موعد عودة اقتصادات الاتحاد إلى ما قبل الأزمة

كشف نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عن الموعد المتوقع لعودة اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي إلى مستوى ما قبل الأزمة الحالية.

© AP Photo / Michael Kappeler الكشف عن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كورونا . قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يعود اقتصاد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام المقبل.

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، يوم الاثنين الماضي، قد أعلن أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق حزمته للتعافي من جائحة كوفيد-19 البالغة 750 مليار يورو (917 مليار دولار)، بإصدار للسندات بقيمة مبدئية عشرة مليارات يورو.

وفي مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، قال بون أيضا إنه "سيجري ضخ أكثر من 100 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي بدءا من هذا العام"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستطلق عملية إصدار الدين، في أول يونيو/حزيران، بتوجيه دعوة إلى بنوك أوروبية ودولية، وإن السندات ستصدر في الشهر نفسه.

وأبلغ بون الصحيفة: "شهية السوق من المنتظر أن تكون كبيرة جدا وأسعار الفائدة مواتية جدا".

وأردف أن "حصيلة بيع السندات سيجري إنفاقها بدءا من يوليو/تموز، وإنه بحلول نهاية العام ستضخ أوروبا أكثر من 100 مليار يورو في اقتصادها، لتمويل تعافي دولها الأعضاء".