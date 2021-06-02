الأطباء الروس يستعدون لتطعيم مرضى السرطان بلقاحي "سبوتنيك V" و"كوفيفاك"

أكد أندريه كابرين، كبير إخصائيي علاج الأورام في وزارة الصحة الروسية، إن تصميم التجارب السريرية المتعلقة باستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"كوفيفاك" لفيروس كورونا قد تم تطويرها لتطعيم مرضى السرطان.

وقال كابرين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الدولي الاقتصادي (SPIEF):

"ما الذي تم تحقيقه بالتأكيد؟ لمدة 3 أشهر وبعد ثلاثة أشهر من العلاج الخاص، أدركنا أنه يمكن تطعيم المرضى (السرطان). الآن نفهم أننا بحاجة إلى العمل على تصميم الدراسة. تم تطويرها الآن من قبل وزارة الصحة وهي على وشك أن تطلق، بالنسبة لـ"سبوتنيك V" نحن جاهزون بالفعل، وقد تم إعداد مشروع تصميم بحثي مع معهد تشوماكوف".

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

ولدى روسيا ثلاث لقاحات ضد فيروس كورونا وهي: "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة؛ وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، وأظهرت الاختبارات أن فعاليته تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما؛ و"أبيفاك كورونا"، و"كوفيفاك".