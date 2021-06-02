إيران تزيح الستار عن أول حافلة كهربائية محلية الصنع

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن أن بلادها أزاحت الستار عن أول حافلة كهربائية محلية الصنع.

وأفادت "وكالة فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأن شركة "مبنا" الصناعية الإيرانية قد أزاحت الستار عن أول حافلة كهربائية محلية الصنع، وذلك في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

ونقلت عن المدير التنفيذي لشركة النقل العام في مدينة مشهد، أن تكلفة الحافلة بلغت 68 مليار ريال إيراني (رسميا الدولار= 42 الف ريال) بتعاون مشترك بين بلدية مشهد ومجموعة "مبنا" الصناعية، مشيرا إلى أن الحافلة المحلية الصنع قادرة على قطع نحو 300 كلم بواقع شحنة كهربائية كاملة.

من جهتها، أكدت شركة مبنا الصناعية على موقعها الرسمي، أن الحافلة "شتاب" الأولى من نوعها يتم إنتاجها في البلاد، بالاعتماد على معرفة وخبراء محليين وبمشاركة شركة "عقاب أفشين".

وشددت على أن الحافلة "شتاب" صناعة محلية بنسبة 100 في المئة، وعبر استخدام أدوات هندسية عصرية، وأن الشركة تستهدف تصديرها للخارج مستقبلا.