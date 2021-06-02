شهادات تطعيم معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية شرط حضور قمة بوتين بايدن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، ببير ألين إلتشينغير، اليوم الأربعاء، أنه سيتم اعتماد ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية القمة الروسية - الأمريكية المزمع عقدها في جنيف 16 يونيو/ حزيران الجاري، ممن لديهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية أو اللقاحات السويسرية فقط.

جنيف - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده ستسمح بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي: "لا. اللقاحات المعترف بها هي اللقاحات التي أقرتها الهيئات الصحية الفيدرالية لوكالة الأدوية الأوروبية".

وكانت سويسرا قد فتحت، اليوم، باب اعتماد ممثلي وسائل الإعلام لحضور القمة الروسية الأمريكية في جنيف.

وعلى ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في تغطية الحدث تقديم شهادة التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا أو فحص خلو من الفيروس تم إجراؤه قبل 75 ساعة من الحصول على التصريح الصحفي، أو ما يؤكد أن الصحفي كان قد مرض بفيروس "كوفيد 19" من قبل.