وكالة: توقعات باستئناف المحادثات النووية الإيرانية في 10 يونيو

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، عن الموعد المتوقع لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن عودة البلدين للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين طهران وقوى عالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، أن العودة للمفاوضات ستكون يوم الخميس 10 يونيو/ حزيران.

وتجري الأطراف المتبقية في الاتفاق، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت في عهد الرئيس دونالد ترامب، محادثات رسمية في فيينا في وقت لاحق اليوم، لاختتام الجولة الحالية من المحادثات واتخاذ قرار بشأن الاجتماع مرة أخرى.

وكانت الحكومة الإيرانية نفت، أمس الثلاثاء، تعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن "إيران تعتقد أن العراقيل التي تقف في سبيل ذلك الهدف معقدة لكنها لا تستعصي على الحل"، قائلا: "لا يوجد مأزق في محادثات فيينا"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". يذكر أن المفاوضات في فيينا بدأت في أبريل/ نيسان الماضي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، يقضي برفع العقوبات الرئيسية عن طهران، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عقوبات أخرى يتعين على واشنطن رفعها للامتثال الكامل للاتفاق النووي.