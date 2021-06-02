المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران يرجح اتفاقا في الجولة المقبلة

رجّح المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران، إنريكي مورا، التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل.

وقال مورا للصحفيين بعد اجتماع مع الأطراف المتبقية في الاتفاق: "أثق أن الجولة المقبلة ستكون الجولة التي سنتوصل فيها أخيرا لاتفاق"، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت مصادر دبلوماسية عن الموعد المتوقع لاستئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشأن عودة البلدين للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين طهران وقوى عالمية.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين، أن العودة للمفاوضات ستكون يوم الخميس 10 يونيو/ حزيران الجاري.

وتجري الأطراف المتبقية في الاتفاق، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، محادثات رسمية في فيينا اليوم، لاختتام الجولة الحالية من المحادثات واتخاذ قرار بشأن الاجتماع مرة أخرى.

وكانت الحكومة الإيرانية نفت، أمس الثلاثاء، تعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي واليت انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل/نيسان الماضي.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس الماضي، التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، يقضي برفع العقوبات الرئيسية عن طهران، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عقوبات أخرى يتعين على واشنطن رفعها للامتثال الكامل للاتفاق النووي.