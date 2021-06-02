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    طائرة أمريكية

    وكالة: عملية لـ"أف بي آي" على باب طائرة تفشل مخططا إرهابيا في مصر

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    كشفت مصادر إعلامية أمريكية عن تنفيذ مكتب التحقيقيات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" عملية أمنية على بوابة إحدى الطائرات أحبط من خلالها مخططا إرهابيا كبيرا في سيناء المصرية، خصوصا بعد الحديث عن إفشال هجومين خطط لهما سابقا.

    اعتقلت السلطات الأمنية الأمريكية الشاب، إلفين هانتر ويليامز، البالغ من العمر 20 عاما، يوم الجمعة الماضي، في مطار "سياتل" في ولاية واشنطن أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى مصر، حيث كان "يخطط للالتحاق بمعسكر تدريب لـ(داعش) (المحظور في روسيا) في صحراء سيناء" المصرية.

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    © AP Photo / Marco Alpozzi
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    وبحسب صحيفة "Stripes"، فقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) بتنفيذ عملية استدرج من خلالها الشاب الأمريكي  قبل توجهه إلى مصر للالتحاق بالمعسكر.

    وبحسب بيانات سجلات المحكمة، فقد وجهت للشاب "هانتر" تهمة "تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"،  حيث يواجه عقوبة قصوى قد تصل للسجن 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفقا للادعاء العام الأمريكي.

    "مصادر بشرية سرية" ساعدت في العملية

    أشارت سجلات المحكمة أن المتهم هو أحد الأنصار الداعمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أقسم الولاء لزعيم التنظيم الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأخبر عائلته وأصدقاءه بمخططاته للسفر إلى مصر.

    وكشفت السجلات عن وجود 5 أشخاص وصفوا بـ"المصادر البشرية السرية" يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجمعوا أدلة ضد ويليامز، من خلال تبادل سلسلة من الرسائل.

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    إحباط هجومين "خطط لهما"

    وبحسب المصادر، قدم هؤلاء معلومات سرية موثوقة ساعدت في "إحباط هجومين إرهابيين مخطط لهما"، دون الكشف عن أية تفاصيل حول مكان وقوع تلك الهجمات، بحسب المزاعم.

    واشترى ويليامز، في السادس من الشهر الماضي، تذكرة سفر من سياتل إلى القاهرة، عبر أمستردام وباريس بقيمة 980 دولارا، وأخذ لقاحا مضادا لكورونا من ضمن إجراءات التحضير للرحلة.

    وفي صباح الجمعة الماضي، وصل ويليامز إلى المطار، وألقى عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض عليه قرابة الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت الأمريكي المحلي على باب الطائرة.

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    الكلمات الدلالية:
    سيناء, مصر, أف بي آي, أمريكا
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