موقع تويتر يحذف تغريدة للرئيس النيجيري محمد بخاري ويعلق حسابه

موسكو - سبوتنيك. وقال تويتر في بيان إن، "التغريدة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل".

© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUT مسلحون يختطفون 200 تلميذ في نيجيريا

هذا وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري، "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها".

ولفت بيان تويتر إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، لاي محمد، الخطوة التي اتخذها تويتر، مؤكدا أنه من حق الرئيس بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.

وتشتبك قوات الأمن بالفعل مع عصابات إجرامية تنفذ أعمال خطف جماعية طلبا لفدى في شمال غرب البلاد، كما تواجه تمردا إسلاميا منذ عقد في شمال شرق البلاد وأعمال قرصنة في خليج غينيا قبالة الساحل الجنوبي لنيجيريا.

وفي الشهور الماضية أُحرقت مراكز انتخابية ومراكز شرطة في أنحاء جنوب شرق البلاد، حيث نفذت العصابات الإجرامية سلسلة من أعمال قتل رجال الشرطة مما دفع السلطات لشن حملة أمنية هناك في مايو/أيار.

وألقت السلطات النيجيرية مسؤولية هذه الهجمات على جماعة انفصالية محظورة هي جماعة "شعب بيافرا الأصلي"، وما تسميه الشرطة جناحها المسلح وهو شبكة الأمن الشرقية. لكن جماعة شعب بيافرا الأصلي نفت مرارا أي دور لها.