خبراء من الولايات المتحدة وألمانيا يناقشون مخاوف واشنطن بشأن مشروع "التيار الشمالي 2"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن خبراء من الولايات المتحدة وألمانيا ناقشوا مخاوف واشنطن بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2".

موسكو – سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، إن "خبراء حكوميين من الجانبين ناقشوا مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، والمخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها المشروع على أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا".

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2"، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد ستريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50 في المئة.