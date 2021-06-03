إعلام: تجدد اشتعال النيران في مصفاة جنوبي طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتجدد نشوب حريق كان قد اندلع أمس الأربعاء في مصفاة "تندكويان" بمدينة شهر ري جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام محلية إيرانية أن "حريق مصفاة طهران مستمر ولم تفلح الجهود في إخماده".

وسائل إعلام إيرانية: حريق مصفاة طهران مستمر ولم تفلح الجهود في إخماده #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 3, 2021

فيما نقلت صحيفة "الوئام" عن قناة "خبر" الإيرانية الحكومية إنه "بعدما تمكنت فرق الإطفاء من شبه السيطرة الكاملة على الحرائق المشتعلة في خزانات المصفاة منذ الأربعاء اشتعلت النيران مجددا فيها".

وقال تقرير القناة إن "الحرائق التي تجددت في المصفاة تشبه الحالة التي كان عليها الحريق مساء الأربعاء".

وأشار التقرير إلى أن: "أسباب تجدد الحرائق في مصفاة تندجويان غير معروفة حتى الآن رغم المحاولات التي بذلتها فرق الإطفاء الليلة الماضية وحتى فجر اليوم".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن اندلاع حريق ضخم إثر انفجار في خطوط للغاز السائل بمصفاة تندكويان جنوبي العاصمة طهران، ونفت أي شبهة لوجود عمل تخريبي وراء الحادث الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح رئيس مركز القيادة والتحكم للشرطة في العاصمة الإيرانية طهران محمد نظری للتلفزيون الرسمي: "قبل قليل، تم الإبلاغ عن حريق في مصفاة تندكويان في طهران في منطقة شهرري، رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ والشرطة توجهوا بسرعة إلى مكان الحادث وعملوا على إطفاء الحريق".

وتابع نظري "لم يصب أحد في الحادث حتى الآن".

من جانبه أوضح شاكر خفائي رئيس العلاقات العامة في مصفاة طهران في تصريحات لوكالة المراسلين الشباب الإيرانية، إنه لا احتمالية لأن يكون الحادث بسبب عملية تخريبية، موضحا أنه "بسبب مشاكل في عملية نقل الغاز ويتم الآن السيطرة على النيران، ولا معلومات دقيقة حتى الآن عن الأضرار المحتملة لهذا الحادث".

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة طهران لتكرير النفط، حامد آرمان‌ فر، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أيضا أنه لا توجد احتمالية للتخريب بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن الحريق طال خزانا سعة 20 ألف برميل من نفايات النفط، موضحا أن النيران سوف تستمر على مدار الـ12 ساعة المقبلة.