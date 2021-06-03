حرمان إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، لحرمان إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى من حق التصويت في الجمعية بسبب عدم تسديد الالتزامات المالية للمنظمة.

وجاء في الرسالة: "في الوقت الحالي، هناك خمس دول أعضاء (في الأمم المتحدة) عليها التزامات مالية متأخرة وفقًا لبنود المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتتضمن الرسالة قائمة الدول المدينة للمنظمة، وهي جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، إيران، ساو تومي وبرينسيبي والصومال. ومع ذلك، قررت الجمعية العامة السماح لجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي والصومال بالتصويت في الجمعية حتى نهاية هذه الدورة.

وفقًا لرسالة غوتيريش، بعد سداد الدين، تستعيد الدول حق التصويت. ومن أجل استعادة حق التصويت، تحتاج إيران إلى المساهمة بمبلغ 16251298 دولارا في ميزانية المنظمة، وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى المساهمة بـ29395 دولارا.

وتنص المادة 19 على أن أي عضو في الأمم المتحدة يتأخر عن سداد مساهماته يحرم من حقوقه في التصويت في الجمعية العامة "إذا وصل مبلغ متأخراته إلى ما يعادل أو يزيد عن مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه عن سنتين كاملتين سابقتين".

ومع ذلك وفقًا للمادة نفسها، يجوز للجمعية العامة السماح لأي دولة بالتصويت إذا اعترفت بأن التأخير في السداد كان بسبب ظروف خارجة عن سيطرة الدولة.