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    عمال الصحة يرتدون أزياء واقية يقفون لالتقاط صورة في مركز طبي مؤقت لاستقبال مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 في هانوي، فيتنام 30 يوليو 2020

    ما حقيقة ظهور سلالة جديدة لكورونا في فيتنام؟

    © AFP 2021 / Nhac Nguyen
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    قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام إن نسخة فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في فيتنام تعد جزءا من السلالة الهندية، محذرا في الوقت نفسه من خطورتها وسرعة انتشارها.

    التطعيم باللقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، كوفيد-19، روسيا 29 يناير 2021
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    فيتنام تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا
    ذكرت ذلك "صحيفة نيكاي أسيا" اليابانية، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول كبير ممثلي منظمة الصحة العالمية في فيتنام كيدونغ بارك، إنه يجب تسريع وتيرة تطعيم عمال المصانع لمنع انتشار الوباء في البلاد.

    ولفت بارك إلى أن جهود التطعيم التي تقودها السلطات في فيتنام لا تصل إلى المستويات المطلوبة بالنسبة للعاملين في المصانع.

    وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فيتنام إنه لا توجد حتى الآن سلالة هجينة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لتعريف المنظمة، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمتابعة هذه النسخة من الفيروس خلال الأسبوعين المقبلين.

    ولفت كيدونغ بارك إلى أن السلالة الموجودة في فيتنام حتى الآن يمكن تصنيفها من فئة "دلتا" وهي نفس السلالة الموجودة في الهند، مشيرا إلى أنه لا يمكن إطلاق تحذيرات في الوقت الحالي من ظهور سلالة هجينة.

    لكن ممثل منظمة الصحة العالمية أعاد التأكيد على خطورة سلالة "دلتا"، مشيرا إلى أنها معدية وتنتشر بسرعة كبيرة.

    وتحاول السلطات في فيتنام منذ أبريل/ نيسان الماضي، احتواء انتشار فيروس كورونا في المصانع، حيث تم تسجيل 241 إصابة جديدة في البلاد أمس الأربعاء.

    ولفتت الصحيفة إلى قول وزير الصحة نغوين ثان لونغ، السبت الماضي، إن السلالة الحالية الموجودة في فيتنام لديها صفات مشتركة من السلالتين البريطانية والهندية.

    لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا
    © Sputnik
    لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا

    انظر أيضا:

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