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    تركيب وعاء أول مفاعل في محطة أكويو للطاقة النووية

    تركيب وعاء أول مفاعل في محطة "أكويو" للطاقة النووية

    © Photo / Akuyu
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    أُنجزت في موقع بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية أعمال تركيب وعاء ضغط المفاعل (RPV) التابع لوحدة الطاقة رقم 1. وبذلك تم الانتهاء من إحدى المراحل الرئيسية في تجميع المعدات الأساسية لوحدة الطاقة.

    وقبل تركيب وعاء ضغط المفاعل الأول تم تركيب جهاز "الماسك الأساسي" للمفاعل أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) في وحدة الطاقة الأولى، واكتملت أعمال صب الخرسانة في أساس عناصر هيكل الدعم الرئيسي لمبنى المفاعل، وتم تجهيز وعاء المفاعل بـهيكل خاص يضمن "الحماية الجافة" للمفاعل بالإضافة إلى عزل الجزء الأسطواني لوعاء المفاعل حراريا. وقبل تركيب وعاء المفاعل بفترة وجيزة، تم وضع الحلقة الداعمة السفلى التي تحمل الوزن الرئيسي لهيكل المفاعل.

    مصنع آتوماش يقوم بشحن أول هيكل مفاعل لمحطة أكويو النووية الأولى من نوعها في تركيا
    © Photo / Rosatom
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    وتطلبت أعمال التركيب إجراء أعمال تمهيدية لإعداد الطرق الداخلية في موقع بناء المحطة لنقل وعاء المفاعل إلى موقع وحدة الطاقة الأولى، تمثلت في ملء وتسوية الطرق على كامل طولها، وذلك لتمكين منصة خاصة ذات عجلات محملة لوعاء المفاعل من المرور بسهولة انطلاقا من موقع التخزين المؤقت للمعدات حتى وصولها إلى موقع بناء وحدة الطاقة رقم 1. من ثم نُقل وعاء المفاعل البالغ وزنه 330 طنا وقطره 4.5 أمتار وارتفاعه 12 مترا من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، لرفعه فوق حجرة المفاعل وتركيبه في مكانه داخل عمود المفاعل، وذلك باستخدام رافعة مجنزرة متحركة "Liebherr LR 13000" ذات قدرة رفع تصل إلى 3 آلاف طن.

    وقال سيرغي بوتسكيخ، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة "أكويو نوكلير"، مدير محطة "أكويو" النووية: "يعد تركيب وعاء ضغط المفاعل في وحدة الطاقة الأولى أحد الأهم الأحداث خلال مرحلة البناء هذا العام. في 21 أبريل/ نيسان، قمنا بتركيب الحلقة الداعمة التي يُضع وعاء المفاعل عليها، وهي تمثل أحد العناصر الهيكلية للمفاعل وتكمن وظيفتها في تثبيت وإبقاء وعاء المفاعل في مكانه لمنع انحرافه لا أفقيا ولا رأسيا عند تعرضه للأحمال".

    وأضاف بوتسكيخ: "واليوم أنجزنا تركيب وعاء المفاعل في مكانه وفقا للتصميم. أود أن أشير إلى أن الفريق المسؤول عن تركيب المعدات وإدارة الرافعات قام بعمل ممتاز، خاصة علما أن تركيب وعاء المفاعل هي عملية تتطلب أكبر قدر من الدقة حيث لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى من الانحراف الأفقي المسموح به عند تركيب الوعاء عُشر المليمتر. سيتيح لنا الانتهاء من أعمال تركيب وعاء المفاعل المضي قدما في تشييد عمود المفاعل".

    وجرت أعمال تركيب وعاء المفاعل تحت إشراف مسؤولين من هيئة الرقابة النووية التركية (NDK)، وخبراء من شركة "Assystem" الفرنسية للخدمات الهندسية بصفتها منظمة مستقلة للرقابة الإنشائية في إطار المشروع، وممثلين عن شركة "غيروبرس" الروسية للتصاميم (مصمم محطة أكويو النووية)، بالإضافة إلى خبراء من شركة "أ. ي. م. تكنولوجيس" المصنعة لوعاء المفاعل.

    وتعد "أكويو" أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، ويتضمن المشروع أربع وحدات طاقة مع مفاعلات VVER-1200 من الجيل 3+ بتصميم روسي، وستكون قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاوات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, روسيا
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