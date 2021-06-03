الجيش الأفغاني: قتلنا أكثر من 90 مسلحا من "طالبان"

نفذ الجيش الأفغاني ضربات جوية استهدفت مواقع مسلحي حركة "طالبان"، شرقي البلاد، وأدى ذلك إلى مقتل العشرات منهم.

كابول - سبوتنيك . وقالت السلطات المحلية الأفغانية، اليوم الخميس، أنه تم قتل 92 مسلحا من عناصر حركة طالبان المتشددة إثر ضربات جوية للجيش الأفغاني على عدة مواقع للحركة في ولاية ننغرهار، شرقي البلاد.

وأوضح حاكم ولاية ننغرهار في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن "92 متمردا على الأقل، بينهم عناصر من باكستان، قتلوا وأصيب 24 آخرين إثر الضربات الجوية، التي نفذها الجيش الأفغاني في ننغرهار، اليوم".

وأشار البيان إلى أنه من بين القتلى 3 قياديين بالحركة المتشددة.