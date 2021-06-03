خبراء روس يدربون عناصر الجيش والشرطة في جمهورية أفريقيا الوسطى

يقوم متخصصون روس بتدريب أكثر من ألف مجند في الجيش والشرطة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأكد هذه المعلومات رئيس منظمة "اتحاد الضباط لأجل الأمن الدولي" الروسية (سومب)، ألكسندر إيفانوف، حيث قال: "نواصل تدريب جيش أفريقيا الوسطى والشرطة".

وتابع إيفانوف: "الآن نحن نعمل مع أكثر من 1000 شخص (مجند وعسكري). ونناقش حاليا مع قيادة الجيش (جيش جمهورية أفريقيا الوسطى) إمكانية توسيع عدد المجموعة التالية (التي سيتم تدريبها)".

وتابع رئيس المنظمة: "جميع المجندين في جمهورية أفريقيا الوسطى هم وطنيون عظماء، وهم فخورون بنجاحات الوطن الأم ويؤمنون بالمستقبل المشرق لجمهورية أفريقيا الوسطى. إنهم مثابرون ومجتهدون"، بحسب "ريا فان" الروسية.

ونوه إيفانوف بأن التدريب يأتي بنتائج جيدة وهذا يلهم المتخصصين المحليين العسكريين. وأضاف: "أنا والرجال (الجنود) متفائلون للغاية من النتائج الجيدة".

الجدير بالذكر، أن المدربين المتخصصين من روسيا متواجدون في جمهورية أفريقيا الوسطى بناءً على دعوة رسمية من السلطات في الجمهورية وبإذن من مجلس الأمن الدولي.

ويشارك الروس في تدريب القوات المسلحة للدولة الأفريقية، وبفضل مساعدتهم، تمكن جنود الجمهورية الأفريقية من هزيمة الإرهاب واستعادة القانون والنظام في الدولة.