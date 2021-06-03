عراقجي يدعو أمريكا والأوروبيين لاتخاذ "قرارات صعبة"

دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية إلى اتخاذ ما وصفه بـ "القرارات الصعبة"، مضيفا: "نأمل أن يتمكنوا من ذلك".

واعتبر عراقجي، الذي يتولى منصب رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا ، أن هناك تقدم جيد في مسار المفاوضات تم تحقيقه، لكنه أوضح أنه لا تزال هناك قضايا رئيسية يجب الاتفاق عليها، بحسب ما ذكرته " وكالة أنباء إرنا " الإيرانية.

وقال عراقجي إن الجانب الآخر، في إشارة إلى أمريكا والأوروبيين، يجب أن يتخذ "قرارات صعبة"، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتمكنوا من ذلك.

يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات النووية انتهت، أمس الأربعاء، بعد اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة في فيينا.

وجاء ذلك بعد 10 أيام من العمل المكثف، بحسب الوكالة التي أوضحت أن الوفود المشاركة فيها اتفقت على العودة إلى عواصمها لإجراء المزيد من المشاورات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة.