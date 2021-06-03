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    الرئيس الإيراني حسن روحاني، يونيو 2020

    روحاني: البندقية والسجن لن يحققا انفراجا ولن يعرقلا مسار العقل

    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE
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    صرح رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، بأن البندقية والسجن وممارسة الضغط لن تحقق انفراجا ولن تستطيع عرقلة مسار العقل والفكر.

    محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
    المنسق الأوروبي للمحادثات النووية مع إيران يرجح اتفاقا في الجولة المقبلة
    جاءت تصريحات روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة الجهاد الزراعي، اليوم الخميس، التي أكد فيها أن رسالة انتفاضة 15 خرداد (5 يونيو/حزيران 1963) هي أن السلاح واللجوء إلى القوة لن ينتصران على الفكر، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

    واعتبر الرئيس الإيراني افتتاح المشاریع الوطنية "دلالة جيدة للأعداء ومن يضمر الشر لإيران كونهم يتصورن أنهم قادرون على إيقاف كل شيء في إيران"، وأضاف: "إننا ومن خلال افتتاح هذه المشاريع أثبتنا لهم أن الشعب الإيراني ومسؤولي البلاد سيواصلون مساعيهم  في أصعب الظروف من أجل مواصلة الإنتاج وتحقيق شعار قفزة الإنتاج".

    في سياق متصل، أكد روحاني، أمس الأربعاء، حل وتسوية القضايا الرئيسية العالقة مع أمريكا في مفاوضات فيينا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عددا من القضايا الفرعية ما زالت باقية.

    وأضاف: "إن الأمريكيين رأوا بأنهم لا يمكنهم هزيمة إيران، لذا فقد أعلن بايدن في حملاته الانتخابية بأنه لو فاز في الانتخابات الرئاسية فسيعود للاتفاق النووي"، مؤكدا أن "البعض يتصور بأن بايدن قال هذا الكلام حديثا ولكن الحقيقة أنه قاله خلال أيام المنافسات الانتخابية".

    وقال: "لقد قال هذا الكلام دوما وكرره المسؤولون الأمريكيون الآخرون. لقد قال هذا الكلام حينما كان يخوض منافسة قوية مع خصمه وبالتالي أعطى الشعب الأمريكي صوته له ومعنى ذلك أن الشعب الأمريكي يريد الاتفاق النووي والتعاطي معنا، لذا فقد جاؤوا إلى فيينا ونشهد اليوم أيضا حل وتسوية القضايا الرئيسية مع أمريكا".

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